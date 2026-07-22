«Me tiene sin cuidado (…) Estoy muy seguro de mi sexualidad»: Figura de Mega responde a polémicos dichos del inspector Vallejo

Recientemente, el periodista de Mega Karim Butte reaccionó a unos polémicos dichos que realizó el exinspector de la PDI, José Miguel Vallejo, los que están relacionados con su orientación sexual.

Vale señalar que esto se debe a una broma que le hizo José Antonio Neme a su colega en el matinal Mucho Gusto durante la semana pasada.

«Pero por favor, ¿hasta cuándo? Esta es una señal del destino, señor. No puede ser que a Karim Butte le hayamos dado tres paraguas y los tres se le hayan dado vuelta. Saque sus propias conclusiones», le dijo Neme.

Frente a esto, Karim Butte respondió: «No me pasen más paraguas». Vale señalar que todo esto fue en modo de broma.

Y el exfuncionario de la PDI reaccionó a esta talla y criticó la representación de los hombres en TV.

«José Antonio Neme perteneces a un sector masivo, grande, de gente que opta por gustarse entre hombres, para decirlo de un modo elegante», indicó José Miguel Vallejo

«El señor Karim Butte, hasta donde yo recuerdo, en Chilevisión era un fiel exponente de la virilidad, era un varón, y muchas mujeres dentro del canal se derretían por él justamente por eso», añadió.

La respuesta de Karim Butte

El periodista de Mega reaccionó a las palabras del exfuncionario de la PDI y le mandó un breve mensaje a Camilísima de Zona de Estrellas.

«La verdad me tiene sin cuidado lo que diga el Inspector Vallejos. Yo estoy muy seguro de mi sexualidad, saludos», indicó.

También te podría interesar: Reaccionó a las imitaciones de Stefan Kramer sobre ella y mandó duro mensaje: «Se ganaba varios millones defendiendo a los delincuentes»

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google