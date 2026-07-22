Gobierno declara a la Región de Valparaíso como Zona Afectada por Catástrofe tras daños provocados por el sistema frontal

Recientemente, el Gobierno declaró a la Región de Valparaíso como Zona Afectada por Catástrofe. Esto debido a las consecuencias que ha dejado el sistema frontal.

La medida tiene el objetivo de acelerar la respuesta estatal y poder agilizar la recuperación de las comunas más afectadas.

Esto establece un régimen administrativo especial que permite optimizar la entrega de recursos, la ejecución de obras de rehabilitación y la coordinación entre organismos públicos. En este sentido, los esfuerzos estarán principalmente orientados a recuperar la conectividad, la infraestructura y los servicios esenciales para las comunidades afectadas.

Gobierno declaró a la Región de Valparaíso

Rosario Pérez, seremi de Gobierno de Valparaíso, explicó lo que significará esta determinación. «Todos los servicios públicos y las empresas públicas quedan a disposición para apoyar las acciones que se requieran en el territorio», indicó.

En este sentido, indicó que se fortalecerá el trabajo entre el Gobierno, Senapred, ministerios, servicios públicos, el Gobierno Regional y los municipios. De este modo, se le dará prioridad a las necesidades más urgentes y a poder dar respuesta a los sectores más afectados.

«Nuestro objetivo es acelerar la recuperación de las comunas afectadas, restablecer la infraestructura y los servicios esenciales, y llegar con soluciones oportunas a las familias que hoy lo necesitan», señaló Rosario Pérez.

En este sentido, continuarán en terreno para evaluar los daños, apoyar a los damnificados y avanzar en la rehabilitación de la conectividad.

Vale señalar que desde el Gobierno han llamado a informarse a través de canales oficiales y respetar las medidas preventivas. Principalmente, en los sectores con mayor riesgo de remociones en masa, crecidas de cauces o con infraestructuras dañadas.

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