Remezón en Chilevisión: despiden a icónico periodista tras 18 años en el canal

En la jornada de este martes, se dio a conocer que Chilevisión (CHV) habría tomado la decisión de ponerle fin al vínculo laboral de Mauro Morales, periodista y fundador de Sabingo. Espacio que este 2026 cumplió 10 años al aire.

La noticia fue revelada por El Filtrador. Según el medio citado, el comunicador llevaba 18 años en el canal y estuvo desde los inicios en el programa.

Aseguran que Mauro Morales fue desvinculado de CHV

De acuerdo a El Filtrador, el periodista habría recibido la noticia de manera directa.

Sin embargo, esto no es todo, ya que en la misma conversación le habrían adelantado que vendrían más salidas en CHV.

Vale señalar que la salida se da en el marco de la reestructuración que vive el canal, desde que cambiaron sus dueños.

Esta salida ha generado gran sorpresa debido a que Sabingo es un espacio que cuenta con gran éxito en términos de rating. De hecho, lidera la sintonía de su horario en el fin de semana, consolidándose como un programa con gran estabilidad.

Hasta ahora, Chilevisión no ha entregado información de manera pública sobre la salida del periodista Mauro Morales ni tampoco sobre otros posibles cambios que se podrían desarrollar próximamente.

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