Impacto por muerte de influencer tras someterse a procedimiento estético

Gran impacto en el mundo de las redes sociales ha generado la muerte de la colombiana Adriana Manotas, que motivó el inicio de una investigación en Bogotá.

La mujer, de 52 años, falleció después de someterse a un procedimiento estético en un recinto que, de acuerdo a las autoridades, operaba sin contar con los permisos sanitarios correspondientes.

Según la información preliminar, Manotas llegó hasta un inmueble ubicado en el barrio Alquería, en la localidad de Puente Aranda. Esto con el fin de realizarse una intervención estética. Sin embargo, poco después su estado de salud se habría complicado. De este modo, tuvo que ser trasladada de urgencia hasta un hospital, donde finalmente murió.

Frente a esto, la Fiscalía y las autoridades sanitarias comenzaron las diligencias para esclarecer la situación. En este sentido, se llevó a cabo un operativo en el recinto con el objetivo de recopilar antecedentes y evidencias sobre el funcionamiento del lugar.

Y las primeras indagatorias apuntan a que el establecimiento no contaría con autorización para operar como centro de salud.

Incluso, el lugar ya habría sido sancionado anteriormente, según consignó Antena 3.

El llamado del alcalde de Bogotá

Esta lamentable partida ha generado preocupación por los riesgos de someterse a procedimientos estéticos en recintos sin autorización.

En este sentido, Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, hizo un llamado a la ciudadanía a través de su cuenta de X.

«Si conoce algún establecimiento estético ilegal o clandestino, denúncielo. Estos lugares no pueden seguir funcionando ni cobrando vidas. Hemos reforzado los controles, pero necesitamos ayuda, denúncienlo», señaló la autoridad.

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