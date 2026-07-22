Reaccionó a las imitaciones de Stefan Kramer sobre ella y le mandó un duro mensaje: «Se ganaba varios millones defendiendo a los delincuentes»

En la jornada de este martes, Mara Sedini estuvo presente en el espacio Sin Filtros. Instancia en la que conversó sobre diversos temas con Fernando Solabarrieta a dos meses de su salida del Gobierno.

En este sentido, uno de los temas de los que habló la exvocera fueron las imitaciones que realizó Stefan Kramer de ella.

De este modo, Sedini acusó al popular comediante de ridiculizarla y arremetió con todo en su contra.

Mara Sedini arremete contra Stefan Kramer

La exvocera de Gobierno partió señalando: «Si te das cuenta, acá ni siquiera hay un búsqueda de hacer una imitación buena o decir ‘que buen trabajo hizo Kramer’, esto es buscar burlarse, es buscar dejarme como tonta, es realmente un ninguneo, no es una imitación».

De todos modos, Mara Sedini indicó: «La verdad es que no me afecta y habla más mal de su trabajo».

Sin embargo, esto no fue todo. La también periodista criticó el actuar que tuvo Stefan Kramer durante el estallido social. En este sentido, apuntó directamente a su rutina en el Festival de Viña.

«Le puedo decir a Kramer que me encantaría verlo reflexionando de hace varios años atrás cuando se paró en el escenario más importante de Chile a defender a la primera línea, a defender a los que estaba quemando el país», expresó.

Posteriormente, Mara Sedini indicó: «Mientras él se ganaba varios millones defendiendo a los delincuentes de este país, yo estaba poniendo la cara como una minoría bien golpeada por defender nuestra Constitución, nuestra paz, a nuestros carabineros».

Y para finalizar, defendió la postura que ha tenido ella en el debate político. «Honestamente creo que no hay ninguna comparación y no necesito maquillarme o ponerme peluca para estar en el lado correcto de la historia», lanzó.

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