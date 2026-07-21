Icónico humorista se sincera sobre su salida de Morandé con Compañía: «En la vida hay que tomar decisiones»

Recientemente, Rodrigo Villegas estuvo presente en en el podcast «Mari con Edu» de María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes. Instancia en la que se sinceró con respectoa su salida del icónico programa «Morandé con Compañía» hace algunos años.

De este modo, el comediante compartió un sincera reflexión sobre los efectos que tuvo esta decisión para su carrera.

Rodrigo Villegas se sincera sobre su salida de «Morandé con Compañía»

En el espacio, Eduardo Fuentes le indicó al comediante «estabamos hablando de tus decisiones, saliste de Morandé, tomaste una iniciativa y, por Dios, que te ha ido bien».

Frente a esto, Rodrigo Villegas indicó: «Me ha ido muy bien, ahí yo empecé a cachar que en la vida hay que tomar decisiones, hay que salir un poco de la zona de confort».

En este sentido, el humorista indicó: «Creo que eso le falta a la gente, no es fácil hacerlo, pero sí lo tienes que hacer, porque eso le da un saborcito a la vida. La incertidumbre, ver qué es lo que hago».

«Cuando la gente toma ese tipo de decisiones no le va mal. Estoy pero segurísimo. He visto muchos casos, he escuchado gente (…) dicen ‘no tenía para el pan’ y les empieza a ir bien, porque generas ese cambio», añadió el ex Morandé con Compañía.

De hecho, indicó: «He estudiado esta hue… tengo muchas peleas internas, que nos hagamos a combos. Hay una charla que estoy haciendo que se llama ‘El saboteador interno’ (…) siempre hay una vocecita que no te deja hacer las cosas, que dice ‘¿y sí nos va mal?’. Te pone en escenarios catastróficos de la vida».

«Ahí es donde tiene uno que controlarlo. Yo le llamo el ‘EPA’, escuchar lo que te dice. Yo lo hice, (dije) ‘¿Qué hay que hacer para salir de Morandé? Viña, para poder mantener una zona de confort», finalizó Rodrigo Villegas.

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