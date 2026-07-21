Ozuna regresa a Chile en 2026: fecha del evento, recinto y cuándo inicia la venta de entradas

¡Atención fanáticos del reggaetón! Se confirmó que Ozuna, importante figura del panoraba urbano mundial regresará a Chile en el marco de Una Aventura World Tour.

El cantautor puertorriqueño se presentará el próximo 24 de septiemre en el Movistar Arena. Jornada que promete ser una noche cargada de éxitos.

Ozuna llega a Chile en un momento de gran madurez artística, el que está marcado por la búsqueda de sus raíces sonoras y constantes nuevos lanzamientos.

El concierto se enmarca en una etapa de evolución que ha sido denominada por el mismo artista como el regreso de «Ozuna Prime». Esto se ve reflejado en sus recientes estrenos, en los que destaca «Una Aventura», propuesta de reggaetón melódico y romántico que retoma la fórmula que lo llevó a conseguir fama a nivel mundial.

A este éxito se suma «Mi Yo De Antes». Tema enfocado en el desamor que se estrenó hace poco más de un mes. Además, a findes de 2025 estrenó el álbum «Stendhal» junto a Beéle.

Venta de entradas para el concierto de Ozuna en Chile

La preventa exclusiva para clientes Banco de Chile inicia el miércoles 22 de julio, a las 12:00 horas. En tanto, la venta general está programada para el viernes 24 de julio, a las 12:00 horas. Ambas modalidades serán a través de Puntoticket,

Vale señalar que en el regreso de Ozuna a Chile, los fanáticos podrán disfrutar de un extenso catálogo del artista. Desde éxitos desde el 2016 como «La Ocasión», temas de su discografía como Odisea (2017), Aura (2018), ENOC (2020) y Cosmo (2023).

Se espera que la presentación cuente con exitosas colaboraciones como «Taki Taki», «Criminal», «China», «Te Boté (Remix)», entre otras.

Vale señalar que Ozuna cuenta con una gran trayectoria que es respaldada por cuatro hitos certificados en los Guinness World Records, múltiples premios Latin Grammy y reconocimientos como el de Compositor Latino Contemporáneo del Año por BMI.

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