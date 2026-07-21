Hermano de joven atropellado por Fran Maira comparte importante llamado

Hace algunos días, Jemerson, hermano de Mayerson Zapata, joven que fue atropellado en febrero por Fran Maira y quedó con graves secuelas, recurrió a sus redes sociales para poder recibir ayuda.

Resulta que Jemerson Zapata compartió un post en Instagram. De este modo, dio a conocer que creó una cuenta para recibir apoyo de quienes quieran colaborar con su familia en este proceso.

«Hola mi nombre es Jemerson Zapata hermano de Mayerson Zapata el joven colombiano que fue atropellado por Fran Maira. Este fue el perfil que se dio para las personas que quieran ayudar a la familia de Mayerson en este proceso. Muchas gracias a todos los interesados», comenzó señalando el joven.

Además, indicó que como familia enfrentan un complejo momento. «La verdad es que en ningún momento ha sido algo fácil esta situación, desde el primer día hasta el día de hoy no ha dejado de ser algo triste y complicado», explicó.

El estado de salud de Mayerson Zapata

Además, el joven dio a conocer que su hermano sería trasladado en poco tiempo a su hogar, donde deberá seguir con sus cuidados. En este sentido, reveló que necesitarán artículos de higiene y de uso diario. Por ejemplo, pañales para adultos, cremas para la piel, toallas y sabanillas.

«Puede que no parezca mucho lo que dije pero para la edad que tiene mi hermano no se sabe cuánto será el tiempo que dure esto cuántos meses o años la verdad quisiera que fuera poco. Lo único que tenemos a favor con él es que es muy joven y nos aferramos a eso. Tenemos la esperanza de que regrese a como era antes o por lo menos pueda disfrutar de su vida», añadió Jemerson Zapata.

«Lo único que tenemos a favor con él es que es muy joven y nos aferramos a eso. Tenemos la esperanza de que regrese a como era antes o por lo menos pueda disfrutar de su vida«, continuó.

«Los que nos desean ayudar me pueden escribir y con mucho gusto responderé y muy agradecido de corazón con todos, gracias», finalizó.

Vale señalar que anteriormente, María Zapata, madre del joven afectado, dio a conocer que su hijo permanecería en estado vegetal tras las lesiones ocasionadas por el accidente.

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