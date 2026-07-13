Madre de joven atropellado por Fran Maira actualiza el estado de salud de su hijo

El 24 de febrero Fran Maira protagonizó un grave accidente de tránsito, en el cual atropelló Mayerson Zapata, joven que estaba transitando en motocicleta.

Y tras este incidente, el joven quedó con daños severos. De hecho, sigue internado hasta el día de hoy.

Y recientemente, María Zapata, madre de Mayerson Zapata conversó con Las Últimas Noticias y entregó detalles del estado de su hijo.

Nueva actualización sobre el estado de Mayerson Zapata

En conversación con LUN, la mujer indicó: «Luego que le hicieron la resonancia al cráneo, el médico me dijo que mi hijo se iba a quedar en cama, como vegetal, pero tenemos fe en Dios que el niño se recupere».

Vale señalar que se espera que a fin de mes le den el alta a Mayerson Zapata. Situación que no sería sencilla para ella que trabaja como asesora de hogar a puertas adentros ni para el resto de la familia.

De hecho, mencionó que tendría que renunciar a su trabajo para cuidar a su hijo. Además, indicó que actualmente se turna con su otro hijo y su marido para acompañar al joven.

«Anoche me pude quedar para amanecer con él. De madrugada se despertó y trataba de levantar la cabeza y dio una especie de grito que no se entiende. Lo miré y le pedí que se calmara. Es muy triste verlo así, no sé cómo ayudarlo», indicó.

Además, dio a conocer que ahora están buscando una casa acorde a las necesidades su hijo. Asimismo, mencionó: «Necesitábamos una cama hospitalaria y, gracias a una amiga que vende arepitas, conocimos a una religiosa que nos prestó una. Pero no sabemos cómo lo haremos con el resto de cosas que necesitamos, como medicamentos, toallitas húmedas y pañales»».

Por otro lado, María Zapata expresó que «lo más importante para nosotros, lo que esperamos en Dios, es que el niño se recupere. La mayor bendición para mí es que pueda volver a decirme ‘mamá, te amo’. No importa que no pueda hacer todo lo que podía hacer antes, pero que pueda valerse por sí mismo».

Vale señalar que Mayerson Zapata es padre de un niño de 2 años, quien vive en Colombia.

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