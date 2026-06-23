La preocupante teoría del hermano de joven atropellado por Fran Maira: «Para mí esto no fue un accidente»

Recientemente, Jemerson Zapata, hermano de Mayerson, quien fue atropellado por Fran Maira en febrero de este año se refirió al grave accidente.

Vale señalar que el joven sigue en estado grave. Frente a esto, hace algunos días, el padre del afectado confirmó que desde la familia están pidiendo dinero para cubrir los gastos.

No obstante, no han podido llegar a un acuerdo con el entorno de la influencer.

Las palabras del hermano del joven atropellado por Fran Maira

El hermano de la víctima del accidente conversó con «Hay que decirlo» y señaló: «Todo el mundo tiene derecho a seguir su vida, pero la verdad es que la despreocupación… muchas veces los buscamos por ayuda para la salud de mi hermano y, básicamente, nos la negaron».

En este sentido, lanzó una teoría al respecto. «No creo que sea tanta la preocupación de ellos por el hermano mío, más bien es por la situación económica», indicó.

Además, se refirió a algunos posteos de Fran Maira. «Varias publicaciones que hizo como ‘espero que Mayerson me perdone’, no le encuentro ningún sentido, porque tantas veces que los invitamos a ver la situación de Mayerson, y se negaron, pusieron excusas», mencionó.

En este sentido, indicó que la última vez que habló con la influencer, ella le dijo «que le había comprado un regalo (a su hermano), pero después no hubo más respuestas».

Por otro lado, sobre la indemnización que está pidiendo la familia, el hermano de Mayerson indicó: «Para mí esto no fue un accidente, era algo que se podía evitar. Ojalá que se haga justicia, no quisimos dejar la condición de mi hermano al azar, a la suerte».

«Que se llegue a una suma de dinero que ambas partes estén de acuerdo, por la parte de ellos ya sabemos que no quieren nada, porque si no nos ayudaron con cosas pocas… una miseria se puede decir. Hay que llegar a un acuerdo en dinero que nos pueda ayudar como familia», añadió.

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