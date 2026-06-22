Popular figura renuncia a Fiebre de Baile: filtran que habría recibido millonaria oferta para sumarse a programa de Mega
La popular figura de TV compartió dos publicaciones en redes sociales que confirman su salida de Fiebre de Baile.
Recientemente, una conocida participante de Fiebre de Baile confirmó su salida del programa. Se trata ni más ni menos que de Faloon Larraguibel.
De acuerdo a los rumores que están circulando, la decisión de renunciar de la exchica Yingo sería para sumarse al nuevo reality de Mega, «¿Volverías con tu Ex? 2».
Faloon Larraguibel deja Fiebre de Baile
Durante este lunes, la chica reality confirmó su salida de Fiebre de Baile a través de dos publicaciones en su cuenta de Instagram. Una dedicada a su bailarín Julio Allende y la otra a Valentino Valverde, su coach.
Faloon Larraguibel compartió una fotografía con su bailarín en una de sus historias. En esta escribió: «Julito querido, gracias por acompañarme en esta experiencia con tanto cariño, paciencia y generosidad. Por cada ensayo, por cada palabra de ánimo y por cada vez que me ayudaste a creer que podía hacerlo un poco mejor».
«También quiero pedirte disculpas por esta decisión. Sé que teníamos todo para llegar muy lejos y estoy convencida de que habríamos ganado, pero a veces la vida nos lleva por otros caminos y hay decisiones que, aunque duelan, hay que tomar. Espero que puedas entenderlo», añadió.
Por otro lado, en una publicación, la exchica Yingo también le dedicó palabras a su coach.
«Amigo Valentino, te amooooo. Gracias por haber sido mi apoyo incondicional durante todo este proceso. Gracias por sostenerme cuando me quebré, por escucharme cuando sentía que no podía más, por tener siempre una palabra de aliento cuando todo parecía cuesta arriba. Gracias por tu paciencia infinita, por tu cariño, por tu empatía y por creer en mí incluso en momentos en que yo misma había dejado de hacerlo», fue parte de su mensaje.
Millonaria oferta
El medio La Hora, dio a conocer que la chica reality habría recibido una jugosa oferta de parte de Mega para sumarse a «¿Volverías con tu Ex? 2».
De acuerdo al portal ya nombrado, se trataría se de un sueldo semanal de $30 millones. Sin embargo, aseguran para abandonar Fiebre de Baile tendrá que pagar una «cláusula de salida» de $30 millones a CHV.
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