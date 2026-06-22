Restricción vehicular este martes 23 de junio en Santiago: revisa los vehículos que no pueden circular

¡Atención auditores de RadioActiva! Desde el mes pasado que está en vigencia la restricción vehicular en Santiago. Medida que se traduce en que diversos vehículos no pueden circular en días determinados dependiendo del último número de su placa patente.

La medida tiene el fin de cuidar la calidad del aire. De hecho, se aplica en meses de otoño e invierno que es cuando se acumula más contaminación. Además, forma parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente.

La restricción vehicular rige entre lunes y viernes (excepto feriados), desde las 07:30 hasta las 21:00 horas.

Restricción vehicular de este martes 23 de junio

Los vehículos con restricción vehicular este martes 23 de junio son los que tienen que terminan en estos números:

Automóviles catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre del 2011: 0 o 1.

Automóviles no catalíticos sin sello verde: 0, 1, 2 o 3.

Motocicletas previas al 2002: 0, 1, 2 o 3.

Motocicletas inscritas entre el 2002 y septiembre de 2010: 0 o 1.

Buses de pasajeros sin sello verde: 0, 1, 2 o 3.

Transportes de carga sin sello verde: 0, 1, 2 o 3.

Vale señalar que podrían sumarse más números. Esto en caso de que se declare alerta, preemergencia, o emergencia ambiental para el martes.

Por otro lado, cabe destacar que la restricción vehicular se aplica en la totalidad de la provincia de Santiago. Además, se incluyen las comunas de Puente Alto y San Bernardo.

En el caso de los vehículos que no tienen sello verde, no tienen permitido circular dentro del anillo de Américo Vespucio.

Es importante que los conductores estén pendientes a la restricción vehicular para cuidar la calidad del aire en la capital. Además, así se evitan multas. Las sanciones se encuentran entre 1 a 1.5 UTM. Esto corresponde a entre $70 mil y $90 mil.

Quienes quieren conocer más información acerca de esta medida, pueden ingresar a la página web del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

También te podría interesar: ¿Vuelve la lluvia en la Región Metropolitana?: Alejandro Sepúlveda revela el panorama para los próximos días en Santiago

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google