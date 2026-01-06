Faloon Larraguibel sorprende tras tatuarse el nombre de Raimundo en coqueta parte de su cuerpo: «Para que él lo vea»

Faloon Larraguibel ha demostrado en diversas oportunidades que pasa por un buen momento. Luego de momentos complicados con su expareja Jean Paul Pineda, se separó y ahora está en una relación con Raimundo Cerda. Además, ha tenido gran presencia en televisión y ahora es parte de Fiebre de Baile de Chilevisión.

En este sentido, en el espacio de baile dio a conocer que tomó una importante decisión relacionada con su romance actual.

Resulta que Faloon mostró que se tatuó «Rai» en su muslo.

En este sentido, la animadora de Fiebre de Baile, Diana Bolocco le indicó: «Eso es bien arriesgado, encuentro. A las amigas uno siempre le dice, ‘no te vayas a tatuar el nombre de la pareja'».

«Todo el mundo lo hace. ¿Por qué no?», le indicó Faloon Larraguibel.

Además, la exchica reality señaló: «Ahora estoy en un muy buen momento, me encanta estar con él, ¿por qué no tenerlo acá?».

Sin embargo, Diana Bolocco continuó consultando en qué pasaría en caso de un quiebre. Sin embargo, Faloon expresó: «Ni siquiera estoy pensando en lo que pueda pasar».

Raimundo Cerda también se tatuó el nombre de Faloon Larraguibel

Sin embargo, no fue solamente Faloon la que tomó esta atrevida decisión. Resulta que el expartipante de Gran hermano Chile también se tatuó el nombre de su pareja. Este se lo realizó cerca de sus costillas.

Vale señalar que la exchica Yingo indicó que esto fue algo que se les ocurrió hace algunas semanas y que lo hicieron juntos. «Se nos ocurrió a ambos», mencionó.

«A mí no me gusta mostrar tanto los tatuajes, los que tengo son pequeñitos y para este es un muy lindo lugar y para que él lo vea», finalizó Faloon.

