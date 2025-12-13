«Mucho más dolor» y «sin poder moverme»: Faloon Larraguibel preocupó a sus seguidores con video en una clínica

Faloon Larraguibel encendió las alarmas entre sus seguidores, con una historia en Instagram, donde se le ve en una clínica, junto a su suegra.

La participante de Fiebre de Baile no entregó más detalles, hasta ahora, que explicó su situación en sus redes.

Faloon Larraguibel preocupó a sus seguidores con video en una clínica

A través de sus historias de Instagram, Faloon decidió aclarar el registro en la clínica: «Me han llegado muchos mensajitos por la última historia que subí que estaba en la clínica con la Kati. Aprovecho de agradecerlo porque ella me llevó ahí, a la clínica. Lo que pasa es que estoy con un dolor muy fuerte en el cuello, producto de varias cosas».

«el día de ayer me dio un tirón super fuerte en el cuello que me agarra el hombro, todo», agregó la participante de Fiebre de Baile.

En esa misma línea, Faloon explicó: «Eso es porque tengo tres hernias en la columna cervical. Esto aumenta los dolores por la carga de trabajo, el estrés y muchos otros factores. He tenido hartas cosas esta semana».

«Hoy amanecí con mucho más dolor, tiesa, sin poder moverme, así que por eso tuve que ir a la clínica, para que vieran algunos calmantes y poder tener un poquito más de movilidad», aseguró, respecto a la historia que se viralizó.

Por último, para no preocupar a sus fanáticos, comentó: «Es eso más que nada, así que no es algo más grave, sino que fui simplemente porque me dolía mucho y no podía estar todo el día con el dolor ahí».

«Gracias por la preocupación, por los mensajitos de cariño, les mando un beso. Chao», cerró Faloon.

