29 Abr, 2026. 20:00 hrs
¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Alejandro Sepúlveda revela cuándo podrían llegar las precipitaciones a Santiago
En la mañana de este miércoles, el periodista especializado en meteorología de Mega reveló cuándo se podría registrar lluvia en la Región Metropolitana. Revisa las palabras del experto a continuación.
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