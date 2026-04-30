29 Abr, 2026. 20:00 hrs

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Alejandro Sepúlveda revela cuándo podrían llegar las precipitaciones a Santiago

En la mañana de este miércoles, el periodista especializado en meteorología de Mega reveló cuándo se podría registrar lluvia en la Región Metropolitana. Revisa las palabras del experto a continuación.

Por Iván López

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