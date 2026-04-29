Karol G genera locura en Chile y confirma tercer concierto: conoce cuándo es la nueva fecha
El retorno de Karol G a Chile ha generado gran expectación en nuestro país y ya tiene tres conciertos confirmados para el próximo año.
No caben dudas de que Karol G es una artista muy querida en Chile. Esto ha quedado demostrado en la gran euforia que ha provocado con la venta de entradas para sus conciertos.
De hecho, los dos primeros shows programados para los días 28 y 29 de enero en el Estadio Nacional se acabaron rápidamente. En este sentido, Bizarro confirmó una tercera fecha.
Esta se llevará a cabo el próximo 30 de enero en el Estadio Nacional.
Es importante mencionar que el regreso de Karol G a Chile se da en el marco de su gira «Viajando por el mundo – Tropitour, la que está centrada en su último álbum «Tropicoqueta»
Con este tour, la artista también recorrerá países como Estados Unidos, México, España, Francia, Italia, Argentina, Brasil, entre otros.
Entradas para el tercer concierto de Karol G en Chile
En estos momentos se está desarrollando la preventa exclusiva a través de Puntoticket para clientes Mastercard Banco Falabella y miles de personas se encuentran en la fila virtual.
De este modo, se recomienda que los fanáticos estén pendientes para el inicio de la venta general, ya que la demanda por los conciertos de Karol G en Chile es muy alta.
A continuación te dejamos los precios de las entradas, las que tienen precios que van desde los $69.000 hasta los $563.500:
- Galería: $69.000
- Cancha general: $92.000
- Pacífico lateral: $103.500
- Andes: 103.500
- Pacífico bajo: $207.000
- Pacífico alto: $230.000
- Platinum lateral: $230.000
- Pacífico medio: $287.500
- Diamante lateral: $287.500
- Diamante: $322.000
- Primeras filas: $414.000
- Pit derecho (A): $563.500
- Pit derecho (B): $563.500
- Silla de ruedas: $69.000
- Acompañante de silla de ruedas: $69.000
Es importante recordar la última visita de Karol G en Chile fue en 2024. En dicha instancia, realizó tres sold out en el Estadio Nacional. Estos se desarrollaron los días 19, 20 y 21 de abril.
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