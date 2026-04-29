Karol G genera locura en Chile y confirma tercer concierto: conoce cuándo es la nueva fecha

No caben dudas de que Karol G es una artista muy querida en Chile. Esto ha quedado demostrado en la gran euforia que ha provocado con la venta de entradas para sus conciertos.

De hecho, los dos primeros shows programados para los días 28 y 29 de enero en el Estadio Nacional se acabaron rápidamente. En este sentido, Bizarro confirmó una tercera fecha.

Esta se llevará a cabo el próximo 30 de enero en el Estadio Nacional.

Es importante mencionar que el regreso de Karol G a Chile se da en el marco de su gira «Viajando por el mundo – Tropitour, la que está centrada en su último álbum «Tropicoqueta»

Con este tour, la artista también recorrerá países como Estados Unidos, México, España, Francia, Italia, Argentina, Brasil, entre otros.

Entradas para el tercer concierto de Karol G en Chile

En estos momentos se está desarrollando la preventa exclusiva a través de Puntoticket para clientes Mastercard Banco Falabella y miles de personas se encuentran en la fila virtual.

De este modo, se recomienda que los fanáticos estén pendientes para el inicio de la venta general, ya que la demanda por los conciertos de Karol G en Chile es muy alta.

A continuación te dejamos los precios de las entradas, las que tienen precios que van desde los $69.000 hasta los $563.500:

Galería: $69.000

Cancha general: $92.000

Pacífico lateral: $103.500

Andes: 103.500

Pacífico bajo: $207.000

Pacífico alto: $230.000

Platinum lateral: $230.000

Pacífico medio: $287.500

Diamante lateral: $287.500

Diamante: $322.000

Primeras filas: $414.000

Pit derecho (A): $563.500

Pit derecho (B): $563.500

Silla de ruedas: $69.000

Acompañante de silla de ruedas: $69.000

Es importante recordar la última visita de Karol G en Chile fue en 2024. En dicha instancia, realizó tres sold out en el Estadio Nacional. Estos se desarrollaron los días 19, 20 y 21 de abril.

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