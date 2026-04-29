“Una gira media julera”: La Combo Tortuga revela traumático tour que vivió por México y cómo no regresaron al país en años

Recientemente, La Combo Tortuga, que cumplió 15 años de carrera llegó a la 92.5 y trajeron toda su magia con ‘Morrita’, su nuevo lanzamiento.

En esta instancia, Manuel ‘Dunga’ Caro reveló una faceta desconocida que vivió el grupo tras una gira a México en 2018.

Lo que debía ser un hito se transformó en una travesía marcada por condiciones precarias y un amargo episodio con una banda mexicana que impidió su presentación en Nuevo León.

Así vivió La Combo Tortuga el tormentoso tour

El cantante recordó que la experiencia de aquel año fue «un poco tormentosa» y calificó la gira como «bien corneta».

Uno de los puntos más críticos fue el transporte, porque realizaron trayectos de «24 horas en el bus» y que el vehículo «estaba lleno de chinches».

Según el relato del músico, la situación sanitaria era extrema: «habían como cinco especies de chinches» dentro de los asientos del bus.

«Una gira media julera», dijo.

Otro motivo por el cual destacaron una ‘mala gira’ fue cuando Dunga señaló directamente a la banda mexicana Genitallica, acusándolos de no permitirles tocar: «no nos pasaron el escenario».

A pesar de ser 11 músicos que venían viajando desde Ciudad de México «cagados de hambre», la agrupación local «no quisieron sacar sus cosas para montar».

La frustración fue tal que La Combo Tortuga no volvió a México desde ese entonces.

El regalo para los fanáticos de La Combo Tortuga

Pese a los inconvenientes, la banda logró transformar el mal momento en un gesto íntimo con sus seguidores.

Dunga reveló que, tras no poder tocar, se dirigieron al hostal donde se hospedaban con un grupo de fanáticos. En ese lugar, decidieron compartir material exclusivo:

«Les dimos el regalito de poder escuchar el disco», dijo. Se trataba de su tercera producción, que en ese momento era un «disco inédito que todavía no lo lanzábamos».

Ahora, con el lanzamiento de ‘Morrita’, la banda busca «empezar de nuevo este pololeo» con el público mexicano en mejores condiciones.

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