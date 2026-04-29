“El movimiento es vida”: Berni León llega a la 92.5 para representar al running femenino con CIEN+

Berni León, fundadora de CIEN+ Running, ha logrado convertir el acto de correr en una manifestación colectiva de identidad y resistencia femenina.

Hoy, visitó la 92.5 para conversar con RadioActiva sobre su proyecto enfocado para las mujeres, que las une con el deporte del running.

Con entrenamientos personalizados, CIEN+ se junta cada miércoles a las 19:00 horas en el Parque Titanium para correr por las calles de Santiago en unidad.

Tras un inicio solitario y una transición profesional, Berni León lidera hoy a un grupo masivo que no solo busca metas deportivas, sino también completar simbólicamente la historia que marcó por décadas la exclusión a las mujeres.

El nacimiento de CIEN+

El camino de Berni León partió corriendo sola durante un año. El punto de quiebre ocurrió el año pasado tras una carrera nocturna femenina, donde ella publicó en redes sociales que quién la acompañaba a correr. La organización de la carrera compartió su historia y, casi de inmediato, varias mujeres se unieron a su ritmo.

Motivada por las primeras integrantes que le sugirieron formar un club, tomó la decisión de dejar la kinesiología para dedicarse por completo a este proyecto.

Lo que empezó como una iniciativa pequeña, ha crecido exponencialmente hasta superar las 1.000 integrantes. Se reúnen los miércoles en el Parque Titanium para salir a correr. Puedes encontrar más detalles en su sitio web.

Un movimiento histórico de CIEN+

Durante décadas, las mujeres quedaron fuera de cientos de maratones, no por falta de capacidad, sino porque el deporte no las consideraba. Hoy el running ha avanzado, pero esa deuda no está saldada.

El impacto de CIEN+ trasciende lo deportivo para entrar en lo simbólico. Durante la Maratón de Santiago 2026, el grupo realizó una intervención sin precedentes:

100 mujeres corrieron con dorsales que representaban años específicos en los que las mujeres tenían prohibido participar en maratones.

Al avanzar como en una línea de tiempo en movimiento, las corredoras visibilizaron los años que el running las ignoró, completando simbólicamente aquellos kilómetros que la historia les negó en el pasado.

«Toda la ciudad se paraliza por una carrera, y es mágico», dijo Berni León sobre la experiencia de ver a más de cien de sus alumnas cruzar la meta.

Más que deporte: CIEN+ es bienestar e inclusión

Para Berni León, correr es una herramienta para descansar la mente, relajarse y disfrutar de un espacio de silencio personal.

Su club es para todas las edades y emplea metodologías como el ‘caco’, que consiste en intercalar dos minutos de caminata por uno de trote, ideal para quienes comienzan desde cero.

CIEN+ ofrece entrenamientos personalizados y una plataforma digital con planes de entrenamiento, guías y clases, preparando actualmente a sus corredoras para desafíos como la Santiago 21k y la Media Maratón de Mujeres el próximo 30 de agosto.

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