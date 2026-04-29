Claudio Michaux se sincera en la Casa de los Famosos: reveló condición para emigrar a otro canal y se sinceró sobre la muerte de su madre

Rosinelli y Jaime Proox se trasladaron hasta Buin para un nuevo capítulo de “Visitando la Casa de los Famosos”.

Y llegaron a la casa del Tío Michoca, el comediante Claudio Michaux, quien destapó aspectos profundos de su etapa profesional, el amor y las heridas personales que aún sanan.

Durante el recorrido por su casa, que incluyó desde una curiosa bodega con elementos heredados hasta su gimnasio personal, Michaux no esquivó preguntas sobre su futuro en la industria.

El futuro de Claudio Michaux

Actualmente vinculado a Chilevisión, el comediante lanzó una declaración que generó revuelo.

Contó que, ante la posibilidad de emigrar a otro canal, como Mega, una de sus condiciones fundamentales sería asegurar un puesto en el Festival de Viña del Mar.

Asimismo, recordó el proceso detrás de su participación en la “Noche de Combos”, destacando la disciplina necesaria para el evento.

“Tuve que cambiar mi cuerpo y mi cabeza para pelear”, confesó sobre el reto físico y mental que significó subir al ring.

El lado creativo de Claudio Michaux

En un plano más personal, Michaux mostró su faceta creativa y su rutina diaria, la cual incluye escribir cada mañana y practicar instrumentos como el piano, la guitarra y el bajo.

Aunque admitió que soñaba con tener una banda, el tiempo siguió avanzando.

“Siempre quise tener una banda, pero sentí que ya era tarde”, para ello, mantiene su conexión con la música de forma privada.

Sobre su vida sentimental, describió su relación con su pareja, Maca, como «bien intensa», manifestando sus deseos de proyectarse y formar una familia. Un punto clave de la conversación fue su enfático mensaje sobre la salud mental:

“Voy a terapia todas las semanas, lo recomiendo caleta”, señaló el creador de contenidos, buscando desmitificar el proceso terapéutico.

Un duelo que llevará toda la vida

Uno de los momentos más sentimentales durante la visita, fue abordar la partida de su madre, tras una larga enfermedad. “Mi vieja estaba enferma hace tiempo”, dijo.

Fue así como Claudio Michaux compartió un crudo detalle:

“El día que falleció tuve que hacer un show… fue cuático”. A pesar del dolor, comparte su mirada actual: “Soy súper espiritual, siempre converso con ella, siento que está conmigo”.

Su puesto en la era digital de Claudio Michaux

La escena de Claudio Michaux existía hace tiempo, pero no fue hasta que dio vida el react del reality Gran Hermano, cuando la audiencia comenzó a llamarlo como ‘Tío Michoca’.

Su talento, carisma y comedia, lo sepultó como uno de los rostros reconocidos dentro del entretenimiento para el público joven en Chile.

Ahora, lo vemos reaccionando a cada capítulo de Fiebre de Baile, siendo integrante de El Club de la Comedia, y más.

Pero su lugar en el streaming fue lo que lo llevó a conectar con los espectadores. “Siento que logré algo distinto, conectar de verdad con la gente”, asumió.

Es así como la casa del Tío Michoca no sólo funciona como escenario, sino como un mapa emocional de su vida que mezcla el espectáculo, entretenimiento, salud mental, duelo y amor.

Sobre Vamo A Calmarno

“Vamo A Calmarno” se ha consolidado como una de las plataformas de contenido digital más influyentes en el entretenimiento chileno.

Impulsado por Rosinelli y Jaime Proox, su esencia caracteriza un estilo cercano, dinámico y enfocado en conectar con artistas, creadores y figuras del espectáculo.

Muchos los conocimos por su Carpool VAC, donde los conductores comparten con distintos invitados mientras recorren la ciudad en automóvil.

Y como olvidar su puesto en nuestra Radio Activa, con su programa HiperActiva, Vamo A Calmarno, de lunes a viernes desde las 16:00 hasta las 18:00 horas.

Ahora suman el nuevo proyecto: “Visitando la Casa de los Famosos”. En esta serie, Rosinelli y Jaime Proox visitan los hogares de reconocidas figuras del mundo digital y del espectáculo, mostrando sus espacios personales, historias de vida y el entorno donde desarrollan sus carreras.

Actualmente, el programa ya cuenta con tres capítulos, ampliando el universo de contenidos de la plataforma.

Puedes encontrar todo el contenido de Vamo A Calmarno en su sitio web.

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