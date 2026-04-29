La desgarradora muerte que golpea a Álvaro Salas: «Muchas historias que hoy atesoro»

Recientemente, el querido comediante nacional Álvaro Salas reveló en sus redes sociales que pasa por un complicado momento. Resulta que confirmó la muerte de un amigo y colaborador cercano.

A través de su cuenta de Instagram, el humorista compartió un sentido mensaje para dar a conocer la muerte de Luis Claudio Maturana Salazar. De este modo, dio a conocer que esta triste noticia le impacta en su vida personal y profesional.

La lamentable pérdida que afecta a Álvaro Salas

El comediante dio a conocer que este ha sido un día complicado para el. Señaló Claudio Maturana fue «un amigo de la vida, artista, músico y escritor, con quien tuve el privilegio de trabajar durante muchos años como libretista».

«Más allá de su enorme talento, destaco su calidad humana, su lealtad y su forma única de ver la vida. Compartimos risas, escenarios y muchas historias que hoy atesoro con el corazón lleno de gratitud», añadió Álvaro Salas en su publicación.

Durante años, Claudio Maturana fue libretista y aportó con su gran creatividad. De este modo, el reconocido comediante valoró el rol que tuvo para su carrera.

Además, Álvaro Salas dio a conocer que durante la jornada de hoy será velado en en la iglesia Lourdes de Limache Nuevo. Mientras que mañana se realizará una misa en este mismo lugar, la que todavía no tiene horario confirmado.

Para finalizar, el comediante escribió: «Gracias por tanto, querido amigo Luis Claudio. Descansa en paz».

Vale señalar que con esta publicación, Álvaro Salas generó múltiples reacciones y recibió múltiples comentarios de apoyo.

Incluso una usuario se identificó como su sobrina y escribió: «Gracias Álvaro por este gesto. Luis es mi tío y me da gusto saber que fue querido y apreciado». Frente a esto, el comediante le respondió: «Una persona para sentirse orgullo, de una sabiduría muy grande y por sobre todo muy leal. Un abrazo grande a la familia».

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