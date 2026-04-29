WWE en Chile 2026: conoce los luchadores que dirán presente y cómo comprar entradas

Hace un tiempo se dio a conocer que la WWE regresará a Chile en el marco de una gira que prepara por sudamérica. De este modo, figuras del programa Monday Night Raw llegarán a nuestro países y otros del continente.

Seth Rollins, Becky Lynch, Penta el Zero Miedo, nuestra querida Stephanie Vaquer y más luchadores serán parte de este tour.

El evento en Chile está programado para el sábado 12 de septiembre y se llevará a cabo en el Movistar Arena.

¿Cómo comprar entradas para el regreso de la WWE a Chile?

La preventa exclusiva para clientes Tenpo iniciará el martes 5 de mayo a las 10:00 horas. Vale señalar que esta instancia cuenta con un 20% de descuento. Para acceder a esta preventa, el cliente tendrá que ingresar los seis primeros dígitos de su tarjeta y luego pagar con esta misma.

En tanto, la venta general para el regreso de la WWE en Chile está programada para el jueves 7 de mayo, a las 10:01. Vale señalar que ambas modalidades se desarrollan a través de Punto Ticket. A continuación te dejamos los precios:

VIP Ring Side / Diamante: $235.500

Entrance / Diamante Lateral: $200.175

Ringside Reserved / Platinum: $164.850

Main Floor / Golden: $111.863

Platea Baja Norte y Sur: $111.863

Main Floor / Golden Lateral: $100.088

Platea Baja Oriente: $88.313

Platea Baja Poniente: $76.538

Platea Alta Norte y Sur: $64.763

Platea Alta Oriente: $58.875

Platea Oriente Poniente: $52.988

Tribuna: $47.100

Movilidad Reducida: $47.100

Quienes accedan a la preventa, deben considerar un 20% de descuento en estos valores.

Es importante mencionar que el regreso de la WWE a Chile ha generado gran expectación en sus fanáticos nacionales, ya que la última vez que la prestigiosa empresa de lucha libre estuvo en nuestro país fue en 2019.

Por otro lado, en el marco de esta misma gira, la WWE estará 9 de septiembre en Ecuador (Quito), el 10 del mismo mes en Colombia (Bogotá), el 11 en Argentina (Buenos Aires), para finalmente, el 12 llegar a la capital del país.

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