Se confirma el regreso de la WWE a Chile en 2026 con Stephanie Vaquer: fecha y cómo acceder a la preventa

Existe gran expectación con respecto al ansiado regreso de la WWE a Chile en 2026. Esto debido a que se se confirmó que Santiago es una las paradas de la gira por Sudamérica que se anunció recientemente.

Vale señalar que el anuncio fue realizado por Penta «Zero Miedo». Luchador mexicano que dio a conocer que este tour también incluye a Buenos Aires (Argentina), Quito (Ecuador) y Bogota (Colombia).

«Por fin regresamos a Sudamérica en septiembre», comenzó señalando el luchador enmascarado.

«No se lo pueden perder para que puedan ver a todas las superestrellas de Monday Night Raw (…) Regístrense ya para la preventa. Nos vemos ahí y ya saben», añadió.

La WWE regresa a Chile

El anuncio ya fue oficializado a través de la página web de la WWE. De este modo, se confirmó que el esperado evento se desarrollará el sábado 12 de septiembre en el Movistar Arena.

Además, se dio a conocer algunas de las figuras que dirán presentes en esta instancia.

«Los aficionados presentes podrán ver en acción a sus superestrellas favoritas de la WWE, entre ellas la campeona mundial femenina Stephanie Vaquer, el campeón intercontinental Penta, Seth ‘Freakin’ Rollins, The Usos, Becky Lynch, Gunther, Oba Femi y muchos más», expresaron.

Para acceder a la preventa del evento de la WWE en Chile, es necesario inscribirse en un apartado que hay en el sitio web de la popular compañía de lucha libre.

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