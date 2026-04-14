Naya Fácil recibe nuevo cobro del Servicio de Impuestos Internos y explota: «¿Qué lujo? No tengo idea»

La popular influencer nacional, Naya Fácil se volvió a posicionar en el centro de atención. Esto debido a que este lunes compartió un video para demostrar su enojo contra Servicio de Impuestos Internos (SII) debido a un nuevo cobro.

En concreto, la joven mencionó que recibió el impuesto al lujo debido a la compra de su Tesla Cybertruck. Automóvil que está avaluado en cerca de $150 millones.

El descargo de Naya Fácil

Frente a esto, Naya Fácil no escondió su molestia y compartió un duro descargo en redes sociales.

«Tengo que pagar un impuesto al lujo. ¿Qué lujo? No tengo idea, todo lo que yo tengo me lo he sacrificado y me da mucha pena que a pesar de que uno pague los permisos de circulación y pague mis impuestos todos los meses como corresponde, me sigan cobrando más», lanzó.

«Desde hoy comienzo a pagar este famoso impuesto al lujo, de verdad estoy enojadísima», añadió.

Es importante mencionar que el nombre formal del cobro es Impuesto a los Bienes de Lujo. Este aplica en personas naturales y empresas que cuentan con bienes de alto valor.

En este sentido, el SII establece que los en el caso de los vehículos, aquellos que tienen un precio igual o superior a 62 UTA (cerca de $48 millones) deben pagar un 2% anual sobre su valor.

El descargo de Naya Fácil no tardó en viralizarse. De hecho, fue compartido por la página de Instagram @noticiasdeespectaculos, donde generó muchas reacciones.

«Pero que trabaje los feriados y lo paga»; «El Que tiene pal whisky tiene pa los hielos»; «Trabaja los feriados po niña»; «Pa eso trabaja los feriados»; «Con la plata de los feriados te alcanza po»; «Bienvenida a la realidad. ¿Qué pensaba?»; fueron algunos de los comentarios que recibió el post.

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