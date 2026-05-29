«Siempre tuve el presentimiento de que era bisexual. Nunca me lo había contado hasta que yo lo vi besándose con un amigo mío»

Recientemente, Adriana Barrientos sorprendió en el programa de farándula Zona de Estrellas con una inesperada confesión sobre su vida amorosa.

Resulta que la «Leona» dio a conocer que una expareja habría sido infiel con un hombre.

Esto ocurrió debido a que en el programa de farándula se pusieron en contacto con el rostro de Mega, José Antonio Neme.

Vale señalar que el animador ha dado mucho que hablar durante los últimos días debido a que fue vinculado con Camilo Huerta. En concreto se dio a conocer que le habría pagado para tener relaciones.

Sin embargo, el periodista ha negado esta información en diversas oportunidades y esta vez no fue la excepción. Y mientras, desde el panel del programa de farándula le consultaban si conocía o había tenido algún contacto con el chico reality, Adriana Barrientos sorprendió con una inesperada confesión.

Adriana Barrientos sorprende con inesperada confesión

La panelista intervino en la conversación para revelar una experiencia que vivió con un ex. «Yo he tenido un sexto sentido y a mí me pasó, Jose», partió señalando.

«Yo una vez tuve un pololo y como que presentí… yo tuve una pareja y como que siempre tuve el presentimiento de que era bisexual», añadió Adriana Barrientos.

En este sentido, reveló: «Nunca me lo había contado hasta que yo lo vi besándose con un amigo mío… y fue en una discoteca».

Esto no pasó desapercibido entre sus compañeros de panel. De hecho, Hugo Valencia le consultó: «¿El que yo creo?». Sin embargo, Adriana Barrientos no contestó y siguió hablando del tema de José Antonio Neme sin entregar mayor información sobre su revelación.

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