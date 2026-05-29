Equipo de TVN vivió terrorífico momento: María Luisa Godoy actualizó su estado y el de sus compañeros

Recientemente, María Luisa Godoy entregó detalles de un complejo momento que vivió junto a su equipo de Chile Conectados de TVN. Instancia, en la que quedaron varados en un camino en Panguipulli, en la región de Los Ríos.

En historias de Instagram, la animadora dio a conocer que la camioneta en la que circulaba se quedó atrapada en la ruta. Todo esto mientras nevaba.

«Nuestra situación es la siguiente. Yo iba manejando…”, comenzó a decir antes de observar el transporte, que aparecía estático al fondo del video. “¿Cómo arrendamos una camioneta que no era full wheel drive?», indicó María Luisa Godoy haciendo referencia al tipo de vehículo.

«Aquí está nevando y (dije) ‘cooperamos’ y, de repente, empiezo a sentir que se me va el auto… se me va la camioneta…», añadió. En este sentido, explicó que optó por manejar ella, debido a que era más hábil del equipo.

Y mientras entregaba detalles al respecto, se escuchó un fuerte ruido, el cual provenía de otro vehículo que perdió el control.

«Oh, miren la otra camioneta. Conch… de la lora. O sea, no era yo la mala para manejar, se dan cuenta, es el camino el peligroso, conch… la lora. ¿Están bien?», indicó María Luisa Godoy.

«Esta es nuestra situación. Yo no sé cómo vamos a salir de aquí», finalizó la animadora.

María Luisa Godoy actualizó el estado de ella y su equipo

Posteriormente, la comunicadora compartió un post en el cual reveló que ella y sus colegas se encontraban bien.

«Quiero aprovechar de darles las gracias a todas las personas por los mensajes. Estamos súper bien, aquí estamos todo el equipo… zafamos. Quiero también darle las gracias a la gente del municipio», indicó María Luisa Godoy en un video.

Además, expresó: «Me ha escrito mucha gente para preguntarme si salimos del camino».

Vale señalar que aseguró que todo el equipo del programa de TVN está bien. «Nos bañamos en las termas para pasar el estrés que vivimos», indicó.

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