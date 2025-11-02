«Te estaba protegiendo»: María Luisa Godoy reveló la paranormal «ayuda» que recibió antes de animar el Festival de Viña

El último capítulo del podcast de Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy, «Mari Con Edu«, fue un especial de Halloween, con historias de terror de cada uno de los conductores.

En el capítulo, la animadora reveló una experiencia del más allá, que padeció un poco antes de animar el Festival de Viña del Mar.

La paranormal «ayuda» que recibió antes del Festival de Viña

Todo ocurrió antes del certamen festivalero. Según María Luisa Godoy, mucha gente empezó a decirle que tenía que tener cuidado con la envidia que podría rodearla, tras su importante rol:

«Me acuerdo de que me nombran para hacer el Festival de Viña y un montón de personas me decían ‘protégete, cuídate’. Incluso, una vez me encontré con Pedro Engel y me dijo: ‘Te va a ir increíble en Viña, pero protégete y protégete mucho’».

Entonces, poco después, un suceso extraño le ocurrió: «Estaba un día en mi casa y adentro de la cocina me encuentro con un gato negro… como un gato atropellado, era horrible».

«Mi perro le tenía miedo y no había cómo echarlo. A nadie de mi familia le hacía nada, pero atacaba a las visitas«, explicó la animadora.

Según María Luisa Godoy, el animal estuvo cerca de un mes en su casa, y se fue, justo antes de empezar con el Festival de Viña: «Me dijeron que los gatos son súper protectores, que cuando te están haciendo algo malo se llevan la carga negativa«, argumentó.

En esa misma línea, su compañero, Eduardo Fuentes, llegó a la conclusión: «O sea, el gato, lejos de hacer algo malo, te estaba protegiendo de tanta envidia«, a lo que María Luisa Godoy asintió.

