«No hay que creer todo lo que se dice»: Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

La «Maestra» Edymar Acevedo, bailarina de ballet y jurado en Fiebre de Baile, quiso aclarar las cosas de una vez por todas. Esto, después de que en programas de farándula, se revelara que supuestamente existían momentos de tensión entre ella y su compañera en el jurado, Raquel Argandoña.

Específicamente, Sergio Rojas reveló la información de que habrían existido tensos cruces entre ambas, y que esto la llevaría a estar pasándolo mal en el programa.

Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

Edymar Acevedo conversó con Radio Biobío, y se refirió tajantemente a estos rumores que han circulado por la farándula nacional: «Me impresiona el nivel, a veces, de cómo inventan cosas (…) Me llega a dar mucha risa porque, que nos peleamos, que no sé qué, que nos llevamos mal, eso es falso«.

«Yo estoy ahí cumpliendo mi rol como profesional, que he sido siempre y no me voy a prestar para… ¿Tú crees que yo estaría en un programa de baile si lo estuviese pasando mal? Al contrario», agregó la bailarina profesional.

Además, Edymar Acevedo aseguró que a pesar de ser su primera experiencia en la televisión, y todo lo que conlleva, no lo está pasando mal, como se ha rumoreado:

«Si yo lo estuviera pasando mal, créeme que les hubiese dicho, ‘¿Saben qué? Esto no es lo mío, prefiero dar un paso al costado, no es lo que yo esperaba’, sin embargo, estoy aprendiendo y uno de los aprendizajes es que no hay que creer todo lo que se dice«.

Y por último, Edymar Acevedo se refirió a las diferencias entre el baile en televisión, respecto a su trabajo habitual «Es totalmente distinto a lo que yo hago, o sea, nosotros preparamos un ballet durante un mes con vestuario, con toda preparación que se necesita. En cambio, acá en la televisión es todo rápido, para ayer. Rápido, vestuario, el sono, las notas, es todo rápido».

