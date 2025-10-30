Remezón en Fiebre de Baile: Querida participante saldría definitivamente por problema de salud y este sería su reemplazo

Hace una semana, Raquel Castillo sorprendió al público de «Fiebre de Baile» tras dar a conocer que estaría fuera de la pista de baile por al menos un mes, debido a una lesión en sus costillas.

En este sentido, se ha comenzado a rumorear que la participante del estelar de CHV podría quedar definitivamente fuera del programa.

Vale señalar que esto no ha sido confirmado de manera oficial por parte del canal. Sin embargo, ya se está especulando que la «mujer las cinco mil imitaciones» ya tendría a su reemplazante y se trataría de un reconocido influencer.

Revelan que este sería el reemplazo de Raquel Castillo en Fiebre de Baile

El portal de farándula, Infama dio a conocer que el estelar de CHV ya tendría un nuevo participante.

Se trataría ni más ni menos que del influencer Diego Pánico, quien es fans de Cony Capelli y que constantemente está entre el público de Fiebre de Baile. De hecho, en más de oportunidad ha discutido con el jurado Vasco Moulian, quien contantemente le pide que guarde silencio.

De este modo, el joven ya se estaría preparando para hacer su debut en el estelar de CHV. No obstante, habría un obstáculo.

Según informó La Cuarta, fuentes cercanas al programa, el joven se encontraría en lista de espera para ingresar. Sin embargo, todavía no hace, debido a que todavía maneja la coreografía que está practicando hace más de una semana.

Vale señalar que la canción con la que se presentaría es el clásico de pop rock de los setenta, «Hold the Line».

De este modo, la poca habilidad para el baile sería el gran obstáculo de Diego Pánico para ingresar a Fiebre de Baile, ¿logrará dominar la coreografía?

También te podría interesar: Exparticipante de Gran Hermano sorprende tras revelar desconocido vínculo con Jeannette Jara: «Ahora entiendo todo»

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google