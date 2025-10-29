Exparticipante de Gran Hermano sorprende tras revelar desconocido vínculo con Jeannette Jara: «Ahora entiendo todo»

Recientemente, en el programa »Quizás no sea nada» de Porcel TV, se vivió un cómico momento protagonizado por Jeannette Jara y el exparticipante de Gran Hermano Chile, Jorge Aldoney.

En esta instancia, el exchico reveló un vínculo que tiene con la candidata presidencial, el cual sorprendió a la exministra y que hasta ahora era desconocido.

En concreto, Jorge Aldonay le mencionó que su padre fue su compañero en la universidad.

«Mi papá estudió Administración Pública con usted en la USACH», indicó el exparticipante de Gran Hermano.

La reacción de Jeannette Jara tras la revelación de Jorge Aldoney

Tras la revelación de Aldoney, la candidata presidencial reaccionó sorprendida. «No te lo puedo creer, ¿cómo se llama tu papá?», le consultó.

Frente a esto, el exchico reality contestó: «Javier Aldoney».

En este contexto, Jeannette Jara se rio y mencionó: «¡Tú eres hijo de Javier! Ahora entiendo todo».

«Te puedo contar algo… con los compañeros de Administración Pública teníamos un chat, y siempre le echaban talla al Javier por su hijo que trabajaba en un reality o en un programa de farándula. No cachaba que eras su hijo, ¡oye, qué aguante!», indicó.

Vale señalar que el espacio Porcel TV, en el que el exparticipante de Gran Hermano es panelista, ha tenido gran éxito en redes sociales. De hecho, está nominado en la categoría de «Mejor Stream de Chile» en los premios Copihue de Oro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por PorCelTV (@porceltv)

También te podría interesar: Revelan que popular deportista chileno estaría detrás del quiebre entre Denisse y Daniella Campos: «Ella se mete con…»

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google