Impacto por filtración de la reacción que habría tenido famosa figura de Canal 13 tras prematuro fin de programa
La noticia la dio a conocer Camilísima en Zona de Estrellas. Instancia, en la que aseguró que el animador "terminó con los choros fuera del canasto"
Recientemente, en el programa Zona de Estrellas dieron a conocer un nuevo rumor sobre la supuesta reacción que habría tenido una popular figura de Canal 13 tras el fin de «El Desestrece».
La encargada de entregar esta noticia fue Camilísima, quien dio a conocer que Martín Cárcamo se habría molestado por el término del espacio.
«A mí me contaron algo. Cuando estábamos reporteando el fin de El Desestrece, yo pregunto en Canal 13 si es que tenían por ahí alguna cosita de pasillo que no sepamos de manera pública, si se quejó quizás algún humorista de ese espacio», lanzó.
«Y me cuentan: ‘sabes tú que ellos muy buena onda, se lo tomaron con calma. Estaban súper tristes eso sí, pero el que estaba súper enojado, enojado, enojado, fue Martín Cárcamo'», añadió Camilísima.
Esto no pasó desapercibido. De hecho, Adriana Barrientos exclamó: «Noooo». Mientras que Hugo Valencia consultó: «¿Martín Cárcamo furioso con quién?».
En este sentido, mientras revisaba su teléfono, Camilísima indicó: «Quiero contarlo bien. Con el canal».
En tanto, el panelista Javier Fernández mencionó: «Pensaba que iba a ser un hitazo y fue un fracaso rotundo».
La revelación de Camilísima
Posteriormente, la exchica reality indicó: «Lo estoy leyendo para no contarlo mal. Martín Cárcamo sí se enojo, es lo que me cuentan, porque él primero no quería participar. Después convencieron a Martín Cárcamo, sube al buque el hombre y después lo sacan, poh, entonces terminó con los choros fuera del canasto».
Además, Camilísima opinó: «La participación de Martín Cárcamo en ese programa no tenía por dónde».
En tanto, Hugo Valencia mencionó: «No los encontraba picante, los encontraba fomes. Y no por Luis Slimming, porque creo que él había dicho que le encanta Luis Slimming, la Pamela Leiva, pero esa tracalá de amigotes que llevó el Lucho Slimming, solamente para que los cabros pudieran pagar las cuentas tres o cuatro meses, terminó por sepultar ese programa».
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