Impacto en la TV por popular programa de Canal 13 que termina a menos de dos meses de su estreno: sus principales figuras se desahogaron

Recientemente, se conoció que el espacio de humor «El Desestrece» de Canal 13 llega a su fin. Según consignó La Cuarta, el programa conducido por Martín Cárcamo no tuvo el rating que se esperaba, por lo que desde la señal optaron por terminarlo antes de tiempo.

De este modo, durante la jornada de este domingo se emitirá el último capítulo, lo que fue confirmado por sus mismos miembros en el espacio digital «El Sentido del Humor».

«Es verdad, este domingo va a ser el último capítulo de esta temporada», indicó Marcelo «Coronel» Valverde.

Integrantes de «El Desestrece» se desahogan

En este sentido, contó que «va a ser más corta de lo que esperábamos y tiene que ver con las cosas que están pasando en la televisión».

Asimismo, se refirió a la razón del fin anticipado del programa de Canal 13. De este modo, dio a conocer que no pudieron probar otras alternativas, ni se que transmitiera en otro día u horario.

Incluso tiró una talla con respecto a los movimientos que hicieron desde la competencia. «La gente de Mega, la gente de CHV, movieron sus piezas y lo hicieron excelente… Y quedamos bloqueados», señaló.

Por otro lado, Héctor Romero también abordó la situación. En este sentido, mencionó que el bajo rating fue determinante. Sin embargo, estuvo de acuerdo con su compañero y mencionó que el espacio tuvo «un cambio programático que lamentablemente nos dejaba fuera de la jugada».

«Yo creo que si hubiéramos tenido el rating que nos habría gustado tener esto ni siquiera sería conversación y podríamos haber ido de igual a igual, pero no se puede, no podemos tapar el sol con un dedo», añadió.

Frente a esta situación, Luis Slimming lanzó una cómica talla. «Toda la gente está en redes, nunca supieron que se daba por la tele», indicó.

En tanto, Coronel Valverde generó incertidumbre tras señalar: «El futuro es incierto, pero eso no significa que nos vamos a la casa. Tenemos un montón de sketches e ideas que van a quedar ahí, por hacerse».

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