«¡Es utópico!»: Camilo Huerta impacta tras revelar el millonario monto que Arturo Vidal le daría a Marité Matus de pensión

En la noche de este martes se emitirá un nuevo capítulo del reality de Canal 13, «Vecinos al Límite». Instancia, en la que se dará a conocer una inesperada revelación que involucra a Arturo Vidal y su ex esposa Marité Matus.

Vale señalar que en este episodio se vivirán grandes conversaciones e incluso discusiones tras el arribo de cinco nuevos participantes al espacio.

Uno de ellos será ni más ni menos que Camilo Huerta, quien durante el último tiempo ha estado en el centro de atención tras su quiebre con Marité Matus, el cual no ha estado exento de polémicas.

En este sentido, Huerta indicó que los problemas con su ahora ex esposa fueron producto del estilo de vida al cual ella estaba acostumbrada. «Vienen de ambientes muy precarios y después con la plata se tergiversa todo. ¡Es utópico! Se echan 200 o 300 millones en el casino en una noche fácilmente», indicó el exchico Yingo.

Además, sorprendió tras revelar el estratosférico monto que el colocolino Arturo Vidal le pagaría mensualmente de pensión. «Ella conmigo tenía un hombre que no sale a carretear, que no la engaña, que está con su familia, pero que quizás no le daba los 90 millones de pesos de pensión», mencionó.

Esto no pasó desapercibido en el resto de participantes de Mundos Opuestos. «¡Ahora entiendo a la Paula!», indicó Joche haciendo referencia a los $15 millones que ella indicó que recibía de parte de Chino Ríos.

En tanto, Natu Urtubias bromeará con la revelación. «Me muero, me va a dar algo. Soy demasiado Fonasa para esta conversación», mencionó.

Es importante mencionar que «Vecinos al Límite» se emitirá en la noche de este martes después de «Teletrece Central» a través del 13, 13Go y el canal de YouTube.

También te podría interesar: Davo Xeneize se quiso burlar de Arturo Vidal, pero el «King» lo dejó sin palabras: «Las dos que ganó contra Argentina»

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google