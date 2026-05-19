Figura de la música urbana sorprende con inesperada nueva faceta: «Ir al estudio todos los días se hace monótono»

Hace algunos días, el productor nacional Lewis Somes estuvo presente en «HiperActiva, Vamo a Calmarno». Instancia en la que protagonizó una nueva versión de las «Sesiones RadioActivas».

Sin embargo, esto no fue todo. Resulta que el hombre que está detrás de grandes temas de la música chilena como «Apaga el cel» también entregó detalles de sus nuevos proyectos.

De este modo, dio a conocer que próximamente estará trabajando en distintas partes del mundo. «Vamos a estar todo el año viajando haciendo música con la otra gente de otros países y haciendo que Chile crezca», indicó Lewis Somes.

Lewis Somes revela que está incursionando en el mundo del stream

El productor musical dio a conocer que se está metiendo al mundo del stream y que la monotonía lo tenía aburrido.

«Me estoy metiendo al stream… siento de que puedo hacer más cosas. Antes había perdido un poquito la motivación igual hermano. Ir al estudio todos los días hacer lo mismo… se hace monótono», indicó Lewis Somes.

«Ahora con el stream se ha hecho un poquito más entretenido porque estoy haciendo las cosas y estoy interactuando con la gente, la gente me va diciendo qué hacer de repente me da ideas y eso es bacán», añadió.

Además, en esta oportunidad, Lewis Somes también entregó detalles del evento del cual fue parte, el cual consistía en juntar a 100 productores para crear una sola pista, en la cual cada participante tenía solo dos minutos para aportar una melodía.

«Lo importante es que lo disfrutemos, que sea un momento donde estemos todos juntos, podamos apoyarnos y podamos compartir aprendizaje o conocimiento entre nosotros», indicó en su visita a RadioActiva.

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