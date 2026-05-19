Conmoción en la música chilena por muerte de querido cantante: «No es un adiós, es solo un hasta pronto»

Recientemente, se dio a conocer una noticia que ha golpeado a la escena musical chilena. Resulta que murió un querido cantante de cumbia y ranchera.

Estamos hablando de Kevin Jeldres Acuña, quien era conocido como Kevin Stanley y era oriundo de Machalí.

El artista nacional era parte de la agrupación de cumbia y guaracha campesina «Kevin y sus Lumaquinos».

Conmoción por la muerte de Kevin Stanley

La triste noticia se dio a conocer por cercanos al cantante a través de redes sociales y generó gran impacto.

Fernando Sax, director y miembro de la agrupación compartió una sentida publicación en Instagram, en la que indicó: «Me toca despedir con muchísimo dolor a alguien que dejó una huella enorme en mi vida y en la de muchas personas».

Además, el integrante de «Kevin y sus Lumaquinos» destacó que «Kevin no solo fue un tremendo artista arriba de un escenario; también fue una gran persona, un compañero leal y un hermano de esos que la vida pone muy pocas veces en el camino».

En este sentido, indicó que su partida fue algo inesperado. «Todavía cuesta creer una partida tan injusta y tan repentina. Su ausencia deja un vacío enorme entre todos quienes tuvimos la suerte de conocerlo y compartir con él», expresó.

Además, tuvo palabras para la familia de Kevin Jeldres Acuña. «Toda mi fuerza y cariño para Nicole, para la pequeña Keyla y para toda su familia y cercanos en este momento tan doloroso», escribió.

Y para finalizar, señaló: «Y a ti, hermano… gracias por cada conversación, cada consejo, cada risa y cada momento vivido. Me quedo con todo eso guardado para siempre en el corazón. Descansa en paz, compadre. Esto no es un adiós, es solo un hasta pronto».

Además, desde la Municipalidad de Machalí también se tomaron un momento y le dedicaron unas sentidas palabras a Kevin Stanley.

«Con profundo dolor nos enteramos esta mañana del fallecimiento de Kevin Jeldres Acuña, quien fuera un destacadisimo artista machalino, vocalista y líder de la banda ‘Kevin y sus Lumaquinos’», escribieron a través de una publicación en Instagram.

«Lamentablemente durante sus últimos días tuvo que enfrentar problemas de salud que tristemente para todos terminaron con su deceso», añadieron.

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