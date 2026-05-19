Belén Mora y Toto Acuña revelan por primera vez el verdadero motivo de por qué «Detrás del Muro» partió de CHV a Mega

Recientemente, Belén Mora y Toto Acuña, icónicas figuras del espacio «Detrás del Muro» se refirieron a la partida del programa desde Chilevisión a Mega.

Recordemos que el espacio de humor llegó en enero del año pasado la señal de Machasa. Sin embargo, meses después se confirmó que terminó llegando a la señal ubicada en Vicuña Mackena. Esto no pasó desapercibido y dio mucho que hablar dentro de la industria televisiva,

Si bien, fue en CHV que se concretó el regreso del espacio a la TV, desde Mega convencieron a gran parte del elenco de emigrar.

Belén Mora y Toto Acuña se sinceran sobre el paso de «Detrás del Muro» de CHV a Mega

En el podcast «Entre broma y broma», Toto y Belenaza se refirieron a por qué tomaron la decisión de partir a Mega.

«Chilevisión presentaba muchas interrogantes que no teníamos cómo saber la respuesta, que era ¿quién iba a comprar el canal», indicó la humorista.

De este modo, Belén Mora indicó que existían muchas dudas. «Las personas que iban a comprar el canal eran: ‘¿me estás hueveando (sic) que esta persona va a ser el dueño del canal?’ Y no sabíamos para dónde iba a ir la micro».

En este contexto, mencionó que «el Kike es un hombre de negocios, tiene olfato de empresario y dijo ‘chiquillos por acá no es'».

Por otro lado, Toto Acuña destacó las condiciones que propuso Mega. «Nos ofrecían un contrato laboral por dos años, con todo lo que eso significa. Había muchos a los que les convenía estar contratados, porque tienen hijos, porque tienen convenios, porque tienen más cosas, hay más beneficios», aseguró.

Además, Belén Mora indicó: «Somos ese el cliché de cuando uno dice: ‘no somos un equipo, somos una familia’. Somos ese cliché».

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