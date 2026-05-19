Cirque du Soleil regresa a Chile en 2027 con «Alegría»: cuándo, dónde y cómo comprar entradas

Recientemente, se confirmó el regreso de Cirque du Soleil a Chile con su producción «Alegría», el que llega a conmemorar que se cumplen 20 años desde el primer espectáculo que se hizo en nuestro país.

El evento se llevará el 6 de enero de 2027. Instancia en la que el público está invitado a la la Gran Carpa Espacio Riesco (Big Top) y a adentrarse en un reino imaginario para disfrutar este clásico atemporal.

Vale señalar que este popular y aclamado espectáculo ha sido reinventado pensando en las nuevas generaciones.

Por otro lado, desde 1994 hasta 2013, «Alegría» ha sido visto por más de 14 millones de personas en distintas ciudades de todo el mundo.

Cabe destacar que en su gira por Chile en 2008, Alegría creó un gran vínculo del Cirque du Soleil y el público nacional. De este modo, se abrieron puertas a otras producciones que posteriormente llegaron al país.

Desde la organización han dado a conocer que esta versión redefine la narrativa y dirección escénica con nuevos números acrobáticos. Además, adoptando una estética contemporánea. Sin embargo, no se pierde la esencia que ha transformado a esta espectáculo en un clásico atemporal.

Esto es acompañado de melodías inolvidables, temas atemporales y un universo barroco cargado de lirismo y nostalgia.

Recordemos que la historia de «Alegría» se desarrolla en un reino que perdió su rey, donde nace una lucha entre el viejo orden y una juventud que quiere cambios. En este sentido, un bufón intenta asumir el poder mientras el deseo de renovación crece.

Venta de entradas

La preventa exclusiva para clientes de Banco de Chile inicia este martes 26, a las 11:00 horas a través de Punto Ticket. Vale señalar que quienes paguen con la tarjeta de dicho banco podrán acceder a un descuento de un 20%.

Por otro lado, venta general de este nuevo show de Cirque du Soleil en Chile se llevará a cabo cuando termine el stock de la preventa o el miércoles 10 de junio, a las 11:00 horas.

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