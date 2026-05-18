Marlen Olivari fulmina a uno de sus ex con ácida talla en Canal 13: «Había que soplarle la grasa para encontrarle el fideo»

En la jornada de este domingo, se vivió una inesperada situación en el espacio de Canal, «El Desestrece». Instancia, en la que Marlen Olivari estuvo invitada.

En esta oportunidad, la exfigura de Morandé con Compañía estuvo presente en la rutina de Pamela Leiva, quien juntó a Luis Slimming estuvo enseñando algunas técnicas de stand up.

La inesperada talla de Marlen Olivari en «El Desestrece»

En el programa de humor de Canal 13, la showoman lanzó un inesperado chiste relacionado con su exesposo, Roberto Dueñas, con quien estuvo por cerca de cinco años.

Todo comenzó después de que la comediante generó múltiples risas tras lanzar: «Yo sé y todo Chile sabe que gracias a ti muchos feos lograron perder la virginidad. Porque todos vimos que tú te casaste con el Peluche».

Frente a esto, Marlen Olivari le respondió: «Tú te refieres al carterista».

En este sentido, Pamela Leiva mencionó: «No solo le decían Peluche por lo peludo, sino que también porque en la cama estaba de puro adorno».

Marlen Olivari se tomó estas bromas con humor y lanzó un inesperado chiste relacionado con su intimidad con su exesposo. «Sabes cómo le decía? La sopa fría: porque había que soplarle la grasa para encontrarle el fideo», señaló la showoman.

Sin embargo, esto no fue todo. Luego, la ex Morandé con Compañía sorprendió con otra talla para finalizar este momento. «Que la gente esconda las billeteras, los Rolex», indicó.

También te podría interesar: Davo Xeneize se quiso burlar de Arturo Vidal, pero el «King» lo dejó sin palabras: «Las dos que ganó contra Argentina»

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google