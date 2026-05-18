Auditor llamó a RadioActiva para revelar el momento que vive tras 11 años de relación: «Cuando el diablo entra…»

Hace algunos días, un auditor de 29 años que identificó como Cristián sorprendió con su llamado «El Portal del Web» para explicar el momento que está viviendo después de años siendo un hombre infiel.

En esta oportunidad, el sujeto le contó a DJ Black y José Luis Godoy que «yo llevo más de 11 años en pareja. Nunca he mirado para el lado (…) Nada de eso».

Cristián se sincera en El Portal del Web

El auditor dio a conocer que después de once años de relación, el panorama ha cambiado para él.

«En este tiempo conecto con todas las minas. Mina qué pasa, mina que me mira. La miro y ‘hola, jajaja’. Como que estoy listo para patear al arco, pero no pues, hijo, revuelve el remordimiento después», contó.

Además, Cristián aseguró que se ve más joven. Frente a esto, José Luis Godoy, le señaló que posiblemente está viviendo su prime. «Se plantea que el prime del hombre viene de los 35 para arriba», indicó.

Por otro lado, el auditor dio a conocer que al conversar con diversas mujeres, le suelen hacer preguntas sobre su situación sentimental. Sin embargo, asegura no caído en la tentación.

Frente a esto, JL Godoy le dio un consejo. «Lo que te digamos da lo mismo porque si te entra el demonio, te va a entrar igual (…) Mi primer consejo es que si quiere lesear, que termine. Pero insisto, cuando el diablo entra, no hay nada que hacer».

Vale señalar que tras compartir esta historia en Instagram, diversos seguidores de la radio opinaron de la situación que vive Cristián.

«Puta ojalá esa mujer valore a ese hombre ! Bien hombre para decirlo , y súper hombre para no hacerlo , ojalá no caiga en la tentación como muchos ! Yoooo quieroooo uno así»; «Pero que verdad más grande, cuando te entra la maldad sonaste», fueron algunos de los comentarios que recibió el post.

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