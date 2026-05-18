«Mete todas esas cosas: copete, droga, marihuana»: la potente acusación que sacude al mundo de la TV

En el programa «Cuéntame todo y exagera», Junior Playboy dio mucho que hablar tras lanzar una potente acusación contra una popular figura de la industria televisiva.

En concreto, el joven se refirió a cuándo estuvo en el reality Tierra Brava. Espacio en el cual compartió con Pamela Díaz.

En este sentido, Junior Playboy aseguró que la «Fiera» habría tenido permisos especiales y que incluso habría podido ingresar sustancias al espacio.

El exparticipante de Fiebre de Baile trató a Pame Díaz de «florerito de mesa». Además, indicó que habría entrado drogas y alcohol.

Incluso, Junior Playboy mencionó que muchos le temen. «En el círculo de la televisión dicen que el que se mete con Pamela, fuera, te sacan», mencionó.

Por otro lado, reconoció que a pesar de que han intentado llevarse bien, su relación no ha podido ser buena.

«Entre nosotros somos agua y aceite. En el reality chocamos mucho, hemos tratado de llevarnos bien pero no podemos», aseguró Junior Playboy.

La acusación de Junior Playboy contra Pamela Díaz

En esta oportunidad, el exchico reality aseguró que supuestamente la «Fiera» habría ingresado sustancias que no están permitidas.

«Metió de todo, todos los vicios (…) por eso andaban todos con gafas dentro del reality», expresó Junior Playboy.

«Lamentablemente hay muchas cosas que en el contrato dice que no se permiten, pero Pamela Díaz, que es la matona de los realities, mete todas esas cosas: copete, droga, marihuana», añadió.

Además, confesó que «yo también fumé adentro, para qué te lo discuto. Pamela dejaba el lápiz cargando y yo… (sonido de silvido)».

«Ahora se enteró Pamela, yo soy el que te fumaba todo y qué, a todos los tenías comprados con puras fumadas», añadió.

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