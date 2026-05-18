Panelista de TV fue funado por maltrato animal y así respondió: «Pensaba que era parte de su enfermedad»

Durante la semana pasada, se empezó a viralizar un registro en el cual se le acusó de maltrato a animar a Manuel Trejo, quien durante el último tiempo ha alcanzado gran popularidad por sus participaciones en Fiebre de Baile y en el canal TV+.

En el video se que vecinos intentan ingresar al hogar del comunicador con el fin de defender al perro y encararlo.

Además, se dieron a conocer fotografías de la mascota, quien se puede ver en mal estado e incluso posiblemente con desnutrición.

Vale señalar que el periodista Pablo Candia dio a conocer que también tendría quemaduras en sus patas.

Y recientemente, el mismo Manuel Trejo recurrió a sus redes sociales para referirse a las graves acusaciones que hay en su contra.

Las palabras de Manuel Trejo

A través de sus redes sociales, el comunicador ofreció disculpas por el estado en el que se encontraba su mascota.

«Me quiero hacer responsable y me hago cargo. Sé que no hubo un cuidado adecuado en la situación en que él estaba de desnutrición», indicó Manuel Trejo.

«Yo verdaderamente pensaba que era parte de su enfermedad, pero no era porque yo no le diera alimento… Siempre me hice cargo de que él tuviera sus alimentos al día, que tuviera su comida, que se le cambiara su agüita», añadió el influencer.

Además, Manuel Trejo expresó: «Nunca pensé que esta situación era tan grave y por eso también pido mil disculpas».

«Esa noche tuve una exaltación de una manera no adecuada», añadió.

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