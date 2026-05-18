Impactante pelea en pleno programa: patada por la espalda, golpes de puño y la animadora en el piso

Hace varios días que a través de redes sociales están circulando registros de una violenta situación que se vivió en pleno programa nacional.

Resulta que en el espacio de YouTube, «Cuéntame todo y exagera!», en el cual han participado diversos personajes de internet y del llamado «Torneo de Cell».

Y el violento momento fue protagonizado por Wason King y Caracoduende, quien han alcanzado gran popularidad en redes sociales.

Desde hace varios días que en redes se estaban difundiendo extractos de la pelea. Sin embargo, durante este fin de semana se estrenó el capítulo completo.

Vale señalar que Caracoduende dio a conocer que ya tenían problemas desde antes. Además, reveló que que previamente, Wason King compartió un video en el que aseguró que habían tenido una relación íntima. Registro que empeoró la relación de ambos.

En este sentido, durante el programa se intentó que bajara la tensión, pero no hubo mucho éxito.

Pelea en pleno programa

En la parte final del programa, Caracoduende se encontraba cantando. Sin embargo, en este mismo momento apareció Wason King, quien le pegó una patada por la espalda.

Esto sin duda desató la furia del personaje de redes sociales, quien fue directo hacía su rival.

De este modo, Caracoduende persiguió a su rival por el estudio y al alcanzarlo le propinó golpes de puño y lo botó al suelo, donde lo pateó en reiteradas ocasiones.

Frente a esto, los conductores Erika Hevia y Matías Mattel intentaron separarlos. Incluso, la mujer terminó en el suelo mientras trataba de evitar la pelea.

Vale señalar que el programa fue terminado de manera abrupta. Por otro lado, en redes sociales, diversos usuarios han acusado que la pelea habría sido actuada.

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