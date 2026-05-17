17 May, 2026. 19:36 hrs
¿Calor en la Región Metropolitana?: Revelan máximas de hasta 25 grados en Santiago para este día de la semana
La meteoróloga de Mega, Lissette Aguilera, entregó su pronóstico del clima para los próximso días en Santiago, y reveló mañanas frías y tardes calurosas.
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