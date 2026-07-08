¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Alejandro Sepúlveda adelantó en Mega el día en que podrían llegar las precipitaciones a Santiago En la mañana de este miércoles 8 de julio, el periodista especializado en meteorología entregó el pronóstico para los próximos días en la capital y respondió lo que muchos se preguntan ¿Cuándo llegaría la lluvia a Santiago? Revisa las palabras del profesional.