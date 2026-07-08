Kidd Voodoo anuncia su primer estadio en Santiago: Fecha y cómo comprar entradas para este importante hito
Este hito viene después de realizar shows en diversos teatros, estadios en regiones y doce conciertos en el Movistar Arena.
En la jornada de este miércoles 8 de julio, Kidd Voodoo hizo un importante anuncio para su carrera musical. Se trata del que sería el concierto más grande de su carrera.
En concreto, el cantante chileno confirmó que se presentará el próximo 7 de diciembre en el Estadio Monumental.
Vale señalar que anteriormente, Kidd Voodoo ya había cumplido importantes hitos. Se presentó en teatros, hizo estadios en regiones y también 12 Movistar Arena.
De este modo, el «Sátiro» se ha logrado posicionar como una de las grandes figuras de la música nacional actual. Además, consiguió gran reconocimiento a nivel internacional.
En esta oportunidad, Kidd Voodoo se volverá a reencontrará con su público. Instancia, en la que podrá hacer un recorrido por sus grandes éxitos.
Venta de entradas para el Estadio Monumental de Kidd Voodoo
La preventa para el concierto de Kidd Voodoo en el Monumental iniciará el lunes 13 de julio a las 10:00 horas y será exclusiva para de cuenta corriente digital de BancoEstado. Vale señalar que tendrán un descuento de un 20%.
En tanto, la venta general está programada para el miércoles 15 de julio a las 10:30 o cuando termine la preventa. Ambas modalidades serán a través del sistema Puntoticket.
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