Le hizo una canción a cada uno: Así fue la reacción de los padres de Kidd Voodoo tras escuchar «Tu Corazón» y «Llora»

Kidd Voodoo estuvo visitando este viernes la 92.5, para conversar con Rosario Bravo y Pelo Verde. En el «Pa k Me Invitan«, el artista nacional nos compartió algunos secretos de su último álbum, «Euforia», que estrenó este jueves.

Dentro de la entrevista, surgió la curiosidad por dos temas que llamaron la atención en su álbum. Se trata de «Tu Corazón» y «Llora», que en el tíutlo además dicen «(Para papá)» y «(Para mamá)», respectivamente. Sobre eso, nos contó los detalles.

Así fue la reacción de los padres de Kidd Voodoo tras escuchar «Tu Corazón» y «Llora»

Todo comenzó mientras repasaron por completo el álbum, y llegaron a «Tu Corazón«, dedicada a su padre. Al respecto, Kidd Voodoo profundizó:

«A mi papá. Todo bien con mi papá. De hecho, ayer me dio risa porque sacamos el disco y lo publicó y puso: ‘Sí, ahora estoy bien‘. Y yo me cagué de la risa. Hay una conexión muy cercana. Yo con mis papás me llevo muy bien, quizás porque soy el primogénito y he tenido mucho contacto con cada uno por separado desde que como que se distanciaron. Pero esta canción es de mis favoritas«.

Pelo Verde le preguntó si esto fue sorpresa: «¿Él sabía? Tú le dijiste: ‘Oye, escribí una canción para ti‘».

«Sí, le dije que en realidad todas las canciones estaban relacionadas con él y con mi mamá, pero no le dije que había una específicamente para él. Ayer la escuchó y dijo que estaba buena», respondió el artista.

Más adelante, pasaron a escuchar «Llora», y Pelo Verde le comentó: «Se la dedicaste a la mamá, ¿no?».

Kidd Voodoo reveló: «A mi mamita. A ella se la mostré antes porque ella es un poquito más sensible. Entonces dije: ‘Ya, escúchalo antes de que salga, porque después te vas a poner a llorar‘. Y se puso a llorar igual».

«No, pero es bonito. Es de mis canciones favoritas también. Es la más densa de escuchar. Heavy», cerró Kidd Voodoo.

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