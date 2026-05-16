16 May, 2026. 18:55 hrs

Lluvia en la Región Metropolitana: Meteorólogo de Mega reveló cuándo llegará «El Niño» a Santiago

El meteorólogo de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó su pronóstico del clima para los siguientes días en Santiago, y reveló cuándo debería llegar la lluvia.

Por Sebastian Contreras

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