Influencer alemana deja la grande en redes con crítica a clásico hábito en Chile: «¿Qué hue… hacen»

Recientemente, una popular influencer de nacionalidad alemana dio mucho que hablar por lanzar un inesperado descargo con una tradicional costumbre en Chile.

Estamos hablando de «La Chilemana», joven que es conocida en redes por crear contenido relacionado con la cultura en nuestro país.

En esta ocasión, la alemana fue crítica con los apodos que le ponen las personas a los nombres.

El descargo de «La Chilemana»

En un video compartido en sus redes sociales, la influencer indicó: «Los chilenos me dan una rabia a veces. ¿Qué hue… hacen con sus nombres».

Posteriormente, «La Chilemana» entregó algunos ejemplos que le han llamado la atención. «¿Por qué a los Ignacio le dicen nacho?, ¿Por qué a los Jorge le dicen Coque?, ¿Por qué a los Francisco le dicen pancho?, ¿Por qué a las María Inés les dicen mane? y ¿Por qué diablos le dicen cote a las María José?», lanzó.

De todos modos, la comediante se tomó la situación humor. «Ya me aburrí. Bueno, me salvo diciéndoles a todas amigo, amiga», señaló la europea.

Y para finalizar, «La Chilemana», indicó: «Comenten más abreviaciones rara y síganme para más contenido».

Vale señalar que este publicación no pasó desapercibida en Instagram. En este sentido, múltiples usuarios reaccionaron y le dejaron comentarios a la creadora de contenido.

«A las Magdalena les dicen Mane, porque cuando son pequeñas no pueden decir su nombre completo y dicen Manena, de hecho a mi hija le decimos Manena y en la U sus compañeros le dicen Mane»; «Tengo 46 y muchos nombres abreviado nunca los entendí por ejemplo por qué a José decirle Pepe no ahorras letras ni nada»; «Mi teoría es que cuando son niños no pueden pronunciar bien sus nombres. Entonces dicen, ‘Ignacho’, y eso termina en ‘Nacho0. Ya con el paso de las generaciones, estos apodos quedaron por defecto»; fueron algunos de los menajes que le dejaron.

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