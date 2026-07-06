Restricción vehicular en la Región Metropolitana 2026: estos vehículos no pueden circular este martes 7 de julio

A partir del 1 de mayo, que está en vigencia la restricción vehicular en la Región Metropolitana. Esta medida limita la cantidad de vehículos que circulan en la capital con la finalidad de cuidar la calidad del aire.

En este sentido, es importante mencionar que la medida se aplica en meses de otoño e invierno, período en el que se acumula más contaminación. Además, la iniciativa se enmarca en el Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente.

Vale señalar que la medida estará rigiendo hasta el 31 de agosto. En tanto, el horario es entre las 07:30 y las 21:00 horas, de lunes a viernes, excepto feriados.

Revisa la restricción vehicular de este martes 7 de julio

Los vehículos con restricción vehicular este martes son aquellos con patentes que finalizan en los siguientes números:

Automóviles catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre del 2011: 0 o 1.

Automóviles no catalíticos sin sello verde: 0, 1, 2 o 3.

Motocicletas previas al 2002: 0, 1, 2 o 3.

Motocicletas inscritas entre el 2002 y septiembre de 2010: 0 o 1.

Buses de pasajeros sin sello verde: 0, 1, 2 o 3.

Transportes de carga sin sello verde: 0, 1, 2 o 3.

Cabe destacar que se podrían agregar más números a la restricción vehicular del martes. Esto en el caso de que declare alerta, preemergencia, o emergencia ambiental.

Además, es importante dejar claro que los vehículos que no tienen sello verde no tienen permitido ingresar al anillo de Américo Vespucio. Esto es algo independiente de los números de su patente.

La recomendación a los conductores es que estén pendientes a la restricción vehicular en Santiago. De esta manera, se cuida el aire de la contaminación y evitan ser multados.

Las sanciones por no cumplir con esta medida se encuentran entre 1 y 1.5 UTM. Es decir, aproximadamente de $70 mil a $90 mil.

Por otro lado, quienes quieran conocer más información sobre la aplicación de la restricción vehicular en la Región Metropolitana pueden revisar la página web del Ministerio de transportes y Telecomunicaciones.

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