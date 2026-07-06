Participante de Volverías con tu ex? 2 reveló que pensó en quitarse la vida tras partida de su bebé: «Caí en un vacío»

En el capítulo que se emitirá la noche de este lunes en el reality de Mega «Volverías con tu ex? 2», se podrá ver una cruda confesión que realizó Bárbara Córdoba.

Resulta que la argentina dio a conocer que pensó en quitarse la vida luego de perder a un bebé, quien falleció durante el parto por cesárea.

La confesión ocurrió durante una actividad centrada en las pérdidas más duras para los participantes del espacio de Mega.

En este sentido, Bárbara Córdoba se sinceró con respecto al proceso que vivió después de la tragedia.

La desgarradora confesión de Bárbara Córdoba

La argentina indicó: «Yo perdí un bebé en una cesárea, el embarazo iba todo bien y en un minuto pasó de lo mejor que te puede pasar en la vida a lo peor en un solo instante».

En este sentido, la participante de «Volverías con tu ex? 2», expresó: «Mi hijo representa el gran aprendizaje de mi vida, me llevó al lugar más oscuro, pero también a lo más luminoso».

«Sentí que caí en un vacío y que cada vez iba más profundo. Yo vivía en un piso 19, me asomaba al balcón y en mi mente calculaba cuántos segundos iba a tardar en llegar hasta ahí y en un momento pensé (…) que él me pudo dar una señal», continuó.

Además, Bárbara Córdoba, mencionó: «La señal que sentí de él fue que mis padres iban a tener que vivir ese dolor también, y fue lo único que me detuvo a irme a encontrar con él, y eso fue lo que me renovó, soy otra persona, yo sí me morí y volví a nacer».

Vale señalar que anteriormente, en una conversación con Mariano Brozincevic, la chica reality ya había hablado sobre esta lamentable pérdida.

En dicha instancia, la integrante del reality de Mega expresó: «El tema de la pérdida siempre era el patrón en común y me dio una depresión muy grande porque decía. ‘Yo todo lo pierdo. Mis hijos, mis trabajos, todo’. Generalizaba mucho, entonces estaba muy mal en Miami y mi amigo me dice: O vas al psiquiatra porque el psicólogo no, ya necesitaba un poquito más de ayuda, o realmente tomas reiki, una sesión y a ver qué pasa».

«Gracias a Dios, en mi interior me dijo que tomara reiki y eso le devolvió todo el color a mi vida», añadió.

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