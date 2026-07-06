Filtración de supuesto romance impacta al mundo del espectáculo: «La mujer más envidiada de Chile»

Cecilia Gutiérrez soltó una bomba que ha dado mucho que hablar durante las últimas horas. Resulta que la periodista de farándula, dio pistas sobre lo que sería un nuevo romance en el mundo del espectáculo.

En concreto, la comunicadora filtró una foto de Daniela Castro junto a un popular creador de contenido.

La nueva bomba de Cecilia Gutiérrez

La periodista de farándula destapó un supuesto romance entre Dani Castro y Diego Valdivieso. Joven que alcanzó gran popularidad recientemente. Esto debido a que se viralizó un registro en el cual estaba buscando hogar para unos perritos. Además, llamó mucho la atención su apariencia física.

A través de Instagram, Cecilia Gutiérrez indicó: «A este video le voy a poner la mujer más envidiada de Chile. Porque hoy día vieron a Dani Castro muy bien acompañada en un restaurante».

Además, con respecto al joven, indicó: «Diego, que se viralizó hace un par de semanas porque encontró unos perritos y los estaba dando en adopción«.

En este sentido, Cecilia Gutiérrez también indicó: «Él era muy cariñoso con ella, le hacía cariño en la espalda, le tomaba la mano, en todo momento muy preocupado».

Además, la comunicadora indicó que en el lugar también estaba presente la familia de Diego. Algo que llamó la atención, ya que se podría pensar que se pudo tratar de una instancia en la que el influencer podría presentar a Daniela Castro a su círculo cercano.

«Así que tenemos nuevo romance en la farándula, con nuevo personaje también», indicó Cecilia Gutiérrez para finalizar.

De todos modos, es importante señalar que por el momento, ni Daniela Castro ni el influencer se han referido públicamente a este supuesto romance.

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